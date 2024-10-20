В Липецкой области анонимы корректируют атаки БПЛА, выспрашивая информацию у жителей

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов на фоне атаки БПЛА на регион предупредил местных жителей в своем Telegram-канале о провокациях с анонимных аккаунтов.

По его словам, авторы комментариев и сообщений хотят узнать подробности об обстановке в области и последствиях атаки дронов, а также просят предоставить видео и фото.

«Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — сообщил Артамонов.

Он призвал жителей региона не реагировать на подобные сообщения.

В 1:10 Артамонов написал, что над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотники. По его словам, в столице региона обломки сбитого дрона упали на проезжую часть в микрорайоне Сырского Рудника. В результате инцидента никто не пострадал, системы обнаружения и подавления дронов остаются в состоянии готовности. С 23:53 на всей территории Липецкой области действует желтый уровень «Воздушная опасность», а в Липецке, Липецком и Становлянском муниципальных округах он был повышен до красного уровня.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.