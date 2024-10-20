Глава Липецкой области рассказал, где упал сбитый БПЛА

В Липецке обломки подавленного беспилотника упали на проезжую часть в микрорайоне Сырского Рудника, сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Специалисты находятся на месте и занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов беспилотника», — рассказал чиновник.

Он повторил, что в результате инцидента никто не пострадал, а системы обнаружения и подавления дронов по-прежнему в состоянии готовности.

В 1:10 глава области написал, что над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотники. Он попросил жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак БПЛА, так как это помогает противнику корректировать направление и точность удара и ставит под угрозу тех, кто размещает такую информацию.

В 23:53 на всей территории Липецкой области начал действовать желтый уровень «Воздушная опасность». Через несколько минут красный уровень из-за угрозы атаки БПЛА был введен в Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Липецке. На этом фоне Артамонов призвал жителей региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.