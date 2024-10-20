В восьми областях Украины отменили воздушную тревогу

В восьми украинских регионах отменен сигнал воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Режим предупреждения об угрозе с воздуха до этого действовал в Львовской, Ровненской, Сумской, Волынской, Житомирской, Тернопольской, Черниговской и Ивано-Франковской областях.

В ночь на 20 октября украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге. Там власти зафиксировали два прилета баллистических ракет. Местные паблики опубликовали видео с кадрами пожара и дыма в городе. После этого две серии взрывов были зафиксированы в Киеве. Кроме того, взрывы на фоне воздушной тревоги произошли в Харькове, Ивано-Франковской и Львовской областях Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в пророссийском подполье назвали цель удара по Кривому Рогу.