Дроны ВСУ атаковали Липецк

Над Липецком и Липецким муниципальным округом были подавлены беспилотники, написал в Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

По его словам, на место падения обломков дронов прибыли экстренные службы.

«Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — сообщил губернатор.

Он также попросил жителей не публиковать фото и видео о последствиях атак БПЛА, так как это помогает противнику корректировать направление и точность удара и ставит под угрозу тех, кто размещает такую информацию.

В 23:53 на всей территории Липецкой области начал действовать желтый уровень «Воздушная опасность». Через несколько минут красный уровень из-за угрозы атаки БПЛА был введен в Липецком и Становлянском муниципальных округах, а также в Липецке. На этом фоне Артамонов призвал жителей региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.