Над Брянской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Еще один беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона.

Богомаз добавил, что пострадавших в результате отражения атаки, а также разрушений инфраструктуры нет. Губернатор отметил, что на месте падения дрона работают оперативные и экстренные службы региона.

До этого фиксировались две безуспешные попытки атак БПЛА по Брянской области. Богомаз сообщал, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений не было. На месте падения дронов вели работу экстренные службы региона.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности. Однако в августе прошлого года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

16 октября Богомаз сообщил, что в Брянской области на границе с Украиной возвели сотни километров оборонительных сооружений. Глава региона выразил благодарность работникам дорожных организаций.

Ранее в Минобороны сообщили, что над Россией сбили более двух десятков БПЛА за 24 часа.