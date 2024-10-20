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Несколько беспилотников уничтожили в Орловской области

Клычков: еще четыре беспилотника сбили над Орловской областью

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Еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) сбиты в Орловской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

По его словам, средства противовоздушной обороны (ПВО) работают надежно.

Накануне Клычков заявил, что семь украинских беспилотных летательных аппаратов были уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет.

17 октября в небе над Орловской областью силы противовоздушной обороны уничтожили еще семь беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Клычков заверил, что в результате атаки дронов никто не пострадал, повреждений в регионе нет. В настоящее время оперативные службы работают на местах происшествий, добавил губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что днем в небе над Орловской областью меньше, чем за час обезвредили пять украинских беспилотных летательных аппаратов. В ведомстве уточнили, что противник использовал дроны самолетного типа.

Ранее в РФ предложили создать в школах отдельные помещения для защиты детей от дронов.

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