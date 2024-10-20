В Липецкой области объявлен красный уровень воздушной опасности из-за дронов

В Липецкой области объявлен режим угрозы атаки беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщило региональное управление МЧС.

В 23:53 ведомство написало о том, что на всей территории региона действует желтый уровень «Воздушная опасность». Через несколько минут красный уровень из-за угрозы атаки БПЛА был введен в Липецком и Становлянском муниципальных округах.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для города Липецка», - также сообщило ведомство.

Это же информацию разместил своем Telegram-канале губернатор области Игорь Артамонов. Он призвал жителей региона по возможности оставаться дома и не подходить к окнам, а в случае нахождения на улице зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

До этого российское Минобороны заявило, что над Россией сбили более двух десятков БПЛА за 24 часа. Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.