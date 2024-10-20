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В ДНР сообщили о 12 ударах ВСУ за сутки

СЦКК: ВСУ за сутки 12 раз обстреляли ДНР

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Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки 12 раз обстреляли Донецкую народную республику, выпустив 34 боеприпаса. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Двенадцать фактов вооруженных атак ВСУ зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки... Двенадцать обстрелов — на Горловском направлении», — говорится в сообщении.

СЦКК отмечает, что всего ВСУ выпустили порядка 34 боеприпаса. В предыдущие сутки были зафиксированы четыре обстрела.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что пять человек пострадали в результате обстрелов и ударов беспилотников ВСУ в Горловке Донецкой народной республики.

Также глава города сообщил и о других атаках украинских войск, в результате которых пострадало четверо горожан, включая водителя автобуса.

Ранее жители Курской области рассказали, как им пришлось бежать от ВСУ.

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