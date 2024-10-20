Серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В Киеве слышна серия взрывов», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.

Накануне в украинском городе Сумы произошел взрыв.

Около 21:00 стало известно о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге. Там местные власти зафиксировали два прилета баллистических ракет. Местные паблики выкладывают видео с кадрами пожара и дыма в городе. Прошлой ночью сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и городе Шостка в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.