Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги

«Страна.ua»: в Киеве произошли взрывы

close
Gleb Garanich/Reuters

Серия взрывов произошла в Киеве на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает «Страна.ua».

«В Киеве слышна серия взрывов», — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и Киевской области звучит сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога также объявлена в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Днепропетровской, Винницкой, Одесской, Хмельницкой, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины.

Накануне в украинском городе Сумы произошел взрыв.

Около 21:00 стало известно о серии взрывов в Одесской области, а в 22:30 о взрыве в Кривом Роге. Там местные власти зафиксировали два прилета баллистических ракет. Местные паблики выкладывают видео с кадрами пожара и дыма в городе. Прошлой ночью сообщалось о взрывах в Киеве, Одессе и городе Шостка в Сумской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами