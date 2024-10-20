В Харькове слышны взрывы

В украинском городе Харьков произошли взрывы. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

До этого в Харьковской области объявили воздушную тревогу.

Вечером 19 октября взрыв произошел в украинском городе Сумы. Также взрывы были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области. В этот же день утром взрывы произошли на территории Киевской области. В украинском субъекте сработала система противовоздушной обороны.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военные РФ поразили место скопления иностранных наемников в Запорожье.