В пророссийском подполье назвали цель удара по Кривому Рогу

В Кривом Роге мощный взрыв произошел при ударе по району вокзала, рассказал РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник агентства предположил, что удар пришелся по закрытой территории под охраной ВСУ, которая находится между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

В 22:30 украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге. Местные власти зафиксировали в городе два прилета баллистических ракет. Местные паблики выкладывают видео с кадрами пожара и дыма. Серия взрывов была также зафиксирована в Одесской области, а еще один взрыв произошел в Сумах. Сирены воздушной тревоги на Украине звучат в Черниговской, Сумской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее появились кадры ударов по заводу в Николаеве на юге Украины.