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В Орловской области уничтожили несколько украинских БПЛА

Клычков: семь украинских БПЛА уничтожили в Орловской области

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Inna Varenytsia/REUTERS

Семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожены в Орловской области, пострадавших и повреждений нет. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, украинские беспилотники были уничтожены средствами противовоздушной обороны (ПВО). Пострадавших и повреждений при атаке нет, добавил губернатор. На месте работают оперативные службы.

Клычков добавил, что российские войска ПВО продолжают вести круглосуточное дежурство в усиленном режиме.

Накануне дежурные средства противовоздушной обороны утром сбили четыре дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью.

19 октября губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале написал, что в течение ночи и утра средства ПВО перехватили 13 дронов самолетного типа в воздушном пространстве региона. Три беспилотника были реактивными, уточнил он.

Как рассказал глава российского субъекта, в результате атаки никто из мирных жителей не пострадал. При этом на места возможного падения обломков БПЛА выехали сотрудники оперативных и экстренных служб.

Ранее в РФ предложили создать в школах отдельные помещения для защиты детей от дронов.

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