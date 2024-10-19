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Армия Израиля подорвала туннели «Хезболлы» на юге Ливана

ЦАХАЛ: уничтожены туннели «Хезболлы» на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что полностью уничтожила сеть из более чем 50 подземных туннелей шиитского движения «Хезболлы», задействовав для этого 100 тонн взрывчатки. Об этом сообщила пресс-служба армии в Telegram-канале.

В пресс-службе уточнили, что сеть тоннелей использовалась спецподразделением «Радван» шиитского движения на юге Ливана.

«Инженерные войска 8-й бригады во взаимодействии с подразделением «Яхалом» и инженерным подразделением Северного командования уничтожили все туннельные пути, использовав более чем 100 тонн взрывчатки», — говорится в сообщении.

ЦАХАЛ отметил, что разрушенные туннели включали в себя подземный командный центр «Радван». По данным израильской армии, там находились помещения для хранения оружия, припасов для длительного проживания. Также были найдены мотоциклы и боеприпасы и оборудованные жилые помещения.

18 октября израильская армия ликвидировала главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе ЦАХАЛ отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, различные запасы оружия и документы, используемые бойцами шиитской организации.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.

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