ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Поселок Октябрьский в Белгородском районе подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате чего пострадали несколько мирных жителей. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Поселок Октябрьский трижды за вечер подвергался обстрелам, пострадали 4 мирных жителя», – указал губернатор в своем сообщении.

Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которую после оказания первой помощи в местной больнице перевели в детскую областную клиническую больницу. Две женщины с осколочными ранениями были госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода.

Также мужчина с осколочным ранением ноги самостоятельно обратился в Октябрьскую больницу.

Кроме того, обстрел привел к возгоранию надворных построек на территории двух частных домов. Пожарные расчеты сумели ликвидировать очаги возгорания. По предварительным данным, кровли 20 жилых домов повреждены, выбиты окна и пострадали фасады, а также 14 автомобилей получили различного рода повреждения.

15 октября губернатор Белгородской области сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму в Новой Наумовке.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.