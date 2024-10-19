Министр обороны Италии рассказал, за что люди будут воевать в ближайшие годы

В будущем люди будут воевать за месторождения редкоземельных металлов и источники воды, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в Неаполе.

По его словам, войны за месторождения, например, лития, будут вестись «в ближайшие несколько лет». Кроме того, борьба развернется за воду и производство электроэнергии. Крозетто также считает, что большую роль при управлении миром будет играть искусственный интеллект.

В конце сентября американский предприниматель Илон Маск заявил, что скоро произойдет битва «роев беспилотников». По мнению бизнесмена, в войнах будущего многое будет зависеть именно от дронов, а определяющую роль в конфликтах будет играть качество конструируемых устройств.

Ранее в США заявили, что не готовы к войнам будущего.