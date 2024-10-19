Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Министр обороны Италии рассказал, за что люди будут воевать в ближайшие годы

Глава минобороны Италии Крозетто: войны будущего будут вестись за воду и металлы

close
Ciro De Luca/Reuters

В будущем люди будут воевать за месторождения редкоземельных металлов и источники воды, заявил итальянский министр обороны Гуидо Крозетто на пресс-конференции по итогам встречи министров обороны G7 («Большой семерки»: США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в Неаполе.

По его словам, войны за месторождения, например, лития, будут вестись «в ближайшие несколько лет». Кроме того, борьба развернется за воду и производство электроэнергии. Крозетто также считает, что большую роль при управлении миром будет играть искусственный интеллект.

В конце сентября американский предприниматель Илон Маск заявил, что скоро произойдет битва «роев беспилотников». По мнению бизнесмена, в войнах будущего многое будет зависеть именно от дронов, а определяющую роль в конфликтах будет играть качество конструируемых устройств.

Ранее в США заявили, что не готовы к войнам будущего.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами