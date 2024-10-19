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Над Брянской областью сбит БПЛА самолетного типа

Богомаз: силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

Попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата на территории Брянской области была пресечена. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», – говорится в посте чиновника.

По его словам, в результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Он также поблагодарил подразделения ПВО за успешную работу.

Сегодня утром дежурные средства противовоздушной обороны утром сбили£ четыре дрона Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. По информации Минобороны, украинские войска предприняли попытку атаковать российский субъект около 7:15 мск. Для этого они использовали беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Ранее в РФ предложили создать в школах отдельные помещения для защиты детей от дронов.

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