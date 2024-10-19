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Освобожденные из плена 95 российских военных вернулись на родину

РЕН ТВ: самолет с вернувшимися из плена военными России сел в Подмосковье

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Alexander Rekun/Global Look Press

Освобожденные из украинского плена военные РФ вернулись на родину, передает РЕН ТВ.

По данным канала, самолет с военнослужащими приземлился в Подмосковье в темное время суток. На аэродроме их ждали автобусы и машины военной автоинспекции.

18 октября РФ и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказали Объединенные Арабские Эмираты, которые за время конфликта помогли Москве и Киеву обменять 2184 человека. Предыдущий обмен пленными состоялся 14 сентября: тогда в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных, захваченных в Курской области.

Ранее взятые в плен украинские разведчики отказались от обмена.

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