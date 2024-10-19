МИД Франции подтвердил передачу Украине истребителей Mirage 2000

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро во время визита в Киев подтвердил, что республика намерена в 2025 году поставить Украине истребители Mirage 2000. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что Франция продолжает подготовку украинских пилотов истребителей и авиамехаников.

Также Барро на совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Андреем Сибигой заявил, что Украина является и останется приоритетом для Франции и союзников, несмотря на ухудшающуюся ситуацию в мире. Барро также заявил, что Франция «открыта» к идее приглашения Украины в Североатлантический альянс в настоящее время и ведет соответствующие обсуждения с партнерами по организации.

18 октября министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил в интервью газете Le Parisien, что Франция пытается убедить партнеров в необходимости уже сейчас пригласить Украину в НАТО.

Ранее в Европе выдвинули Украине ультиматум по вопросу вступления в НАТО.