На Украине увеличат время обучения мобилизованных

На Украине будет продлено время подготовки части мобилизованных граждан. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своем Telegram-канале.

В настоящее время данная мера реализуется в рамках пилотного проекта в четырех учебных центрах. Для 500 призывников сроки обучения увеличатся с 30 дней до 1,5 месяцев. В дальнейшем опыт планируется распространить на все вооруженные силы Украины.

Кроме того, ожидается увеличение времени, отведенного на изучение основ использования беспилотных летательных аппаратов и средств радиоэлектронной борьбы.

Накануне украинский военнопленный Сергей Шикун рассказал, что многие мобилизованные офицеры ВСУ имеют за плечами только военную кафедру, они слабо подготовлены. Боец отметил, что сам получил повестку на фронт прямо на рабочем месте. Ему дали час на сбор вещей и отправили воевать, не спрашивая, какая у него военная подготовка. По словам Шикуна, в рядах ВСУ творится бардак. Многие офицеры вообще не являются таковыми, это обычные мобилизованные граждане, прошедшие только военную кафедру.

Ранее инвалид рассказал, что его взяли в ВСУ без трех пальцев.