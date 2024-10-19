ВСУ пригрозили украинцам уголовной ответственностью за критику действий военкомов

В Сухопутных войсках ВСУ напомнили украинцам об уголовной ответственности за критику в адрес процесса мобилизации. Заявление пресс-службы подразделения опубликовано в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В публикации отмечается, что все чаще стала распространяться недостоверная информация, целью которой является расшатывание общественно-политической обстановки в стране, нагнетание социальных настроений и срыв мобилизации.

«Спекулятивные действия в информационном пространстве, заключающиеся в прямых обвинениях в якобы не законных действиях представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (т.е. военкоматов), будут проверять правоохранительные органы», — говорится в посте.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах.

Ранее на Украине возбудили дело против женщин, которые хотели перевернуть автобус военкомов.