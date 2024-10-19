Пленный украинский офицер раскрыл потери ВСУ на Харьковском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери на Харьковском направлении. Об этом сообщил РИА Новости пленный украинский офицер Алексей Грищенко, который сдался российским военным во время штурма населенного пункта Петропавловка.

«За два дня четверо наших — «200», один тяжелый — «300», уже, наверное, тоже «200», и я — «легкий 300». Запаниковал, без оружия вышел к русским позициям. Перевязали, вывезли, спасибо», — сказал он.

Грищенко заявил, что за последние два месяца его подразделение уже три раза доукомплектовывали людьми, которые были принудительно мобилизованы на улицах украинских городов.

По его словам, число потерь в его роте было столь огромным, что из «двухсотых» можно собрать целый батальон.

19 октября Минобороны РФ сообщило, что потери украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, за все время боевых действий на территории региона превысили 24 740 солдат. По данным оборонного ведомства, только за минувшие сутки в курском приграничье ликвидировали более 270 украинских бойцов.

Днем ранее Минобороны сообщало, что в Харьковской области ВСУ за сутки потеряли до 40 солдат и две 122 мм гаубицы Д-30.

Ранее Залужный назвал выход Украины из противостояния с РФ «почти невозможным».