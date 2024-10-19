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Украинские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Белгородской области

Гладков: в Вязовое Белгородской области при обстреле ВСУ пострадал мужчина

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Украинские войска продолжают наносить удары по населенным пунктам Белгородской области, ранен один мирный житель. Об этом сообщил губернатора региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Вязовое Краснояружского района в результате прилета боеприпаса ранен мужчина», — написал Гладков.

Он уточнил, что его с травмой головы, ранением брюшной полости, осколочными ранениями рук и ног доставили в городскую больницу Белгорода.

В селе Новая Таволжанка после прилета боеприпаса ВСУ оказалась пробита кровля жилого дома.

Обстрелу также подвергся город Шебекино. В результате прямого попадания украинского снаряда были разрушены кровля и одна из квартир многоквартирного дома, повреждены соцобъект и ограждение частного домовладения.

Информация о последствиях уточняется, добавил губернатор.

15 октября губернатор Белгородской области сообщал, что женщина получила минно-взрывную травму в Новой Наумовке.

Ранее ВСУ атаковали беспилотником Санкт-Петербург.

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Обстрелы Белгородской области
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