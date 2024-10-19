Израильская авиация атаковала окраины ливанской столицы

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали южные окраины Бейрута в Ливане, где расположены объекты шиитского движения «Хезболла» и живут его сторонники. Об этом сообщает ТАСС.

По данным корреспондента агентства, три мощных взрыва прогремели в квартале Харет-Хорейк. После атаки в южной части Бейрута появились столбы черного дыма.

Из южной части города в небо поднимаются клубы черного дыма.

18 октября израильские вооруженные силы (ЦАХАЛ) ликвидировали главный подземный командный центр и туннель «Хезболлы» в Ливане. В пресс-службе Армии обороны Израиля отметили, что в подземных объектах находились долговременные укрытия, оружие и документы, используемые бойцами шиитской организации.

16 октября ЦАХАЛ нанес удар по складу оружия «Хезболлы», расположенному в подземном хранилище в районе Дахия, пригороде Бейрута.

23 сентября Армия обороны Израиля объявила о проведении «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. В ночь на 1 октября ЦАХАЛ сообщил о начале «ограниченных, локализованных и целевых рейдов» против объектов «Хезболлы» в приграничной зоне южного Ливана.

Ранее Израиль подверг бомбардировкам и обстрелам десятки населенных пунктов в Ливане.