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Российские танкисты нанесли комбинированный удар по ВСУ в Запорожской области

РИА: танкисты ВС России нанесли удар по позициям ВСУ в районе Работино

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские танкисты нанесли комбинированный удар по украинским военным в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира подразделения танкового батальона.

«Нами был подготовлен и проведен комбинированный удар по противнику одновременно с применением танков и тяжелых огнеметных систем», — рассказал военный.

По словам командира, работа проводилась ночью. В результате все цели были успешно поражены.

15 октября командир танкового взвода с позывным «Боксер» сообщал, что украинские военные снизили активность в районе села Работино. Он отмечал, что танкисты Вооруженных сил России полностью контролируют ситуацию в районе населенного пункта, обстановка остается стабильной.

В начале сентября войска РФ нанесли удар по Кривому Рогу — в результате были уничтожены 250 военных Вооруженных сил Украины, 70 из которых были наемниками.

Ранее в Запорожской области заявили о готовности к возможным ударам украинских войск по атомной электростанции.

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