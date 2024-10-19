В Белгородской области сообщили о раненом при обстреле Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram-канале, что в результате удара украинских войск по городу Шебекино был ранен мирный житель.

По словам главы региона, бойцы самообороны доставили мужчину с баротравмой в Шебекинскую центральную районную больницу.

«После оказания первой медицинской помощи бригада скорой доставляет пострадавшего в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — написал Гладков.

По предварительным данным, в результате двух обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) были повреждены четыре многоэтажки, четыре частных дома, два нежилых здания и коммерческий объект. Кроме того, три автомобиля были посечены осколками.

18 октября Гладков опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района. По его словам, обстановка в населенном пункте сложная с 22 февраля 2022 года, однако в настоящее время он находится под полным контролем Вооруженных сил России.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона.