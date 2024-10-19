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Раскрыты потери ВСУ за все время боевых действий в Курской области

МО РФ: потери ВСУ за все время боев в Курской области превысили 24 740 военных

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Global Look Press

Потери украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, за все время боевых действий на территории региона превысили 24 740 солдат. Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В заявлении отмечается, что также Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились 167 танков и 102 бронетранспортеров. Еще российские военные уничтожили 957 боевых машин пехоты, 654 автомобиля, 82 боевые машины пехоты и 204 артиллерийских орудия.

«Противник потерял <...> 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что лишь этим список уничтоженной в Курской области украинской техники не ограничивается. В него входят 48 станций радиоэлектронной борьбы, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 13 инженерных машин разграждения и иная техника.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в пресс-службе.

При этом, по информации МО РФ, только за минувшие сутки в Курской области ликвидировали более 270 украинских бойцов.

Ранее в российском военном ведомстве рассказали, как в Курской области эвакуируют раненых солдат.

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