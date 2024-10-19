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Сальдо рассказал о судьбе украинской военнослужащей, спасенной под Херсоном

Сальдо: спасенная под Херсоном украинская военнослужащая попала в список обмена

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Украинскую женщину-военнослужащую, спасенную в Херсонской области, включили в список обмена пленными между Москвой и Киевом. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Эта женщина получила статус военнопленной и находится на территории материковой России. Изъявила желание быть включенной в список на обмен», — заявил глава субъекта.

25 декабря 2023 года губернатор Херсонской области в своем Telegram-канале сообщил, что на территории региона спасли раненую украинскую женщину-военнослужащую. По словам Сальдо, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили ее в районе населенного пункта Крынки.

Российские бойцы обнаружили женщину, когда осматривали местность при помощи беспилотников. Заметив один из дронов Вооруженных сил РФ, украинка подала знак рукой, таким образом попросив о помощи. В результате ее эвакуировали с поля боя и доставили в медицинское учреждение.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума, состоявшегося в сентябре 2022 года. В настоящее время под контролем Москвы находится 75% территории региона. Киев, не признающий легитимность референдума, контролирует ряд населенных пунктов на правом берегу реки Днепр. В том числе это касается города Херсона.

Ранее в Херсонской области при обстреле со стороны ВСУ пострадал пенсионер.

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