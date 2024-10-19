Подразделения группировки российских войск «Центр» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям шести бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что ударам подверглись места скопления живой силы и техники трех механизированных и одной мотопехотной бригад украинских войск. Также бойцы Вооруженных сил РФ атаковали позиции одной пехотной бригады ВСУ и одной бригады Национальной гвардии Украины.

«Нанесено поражение живой силе и технике <...> ВСУ <...> в районах населенных пунктов Сухая Балка, Красноармейск, Воздвиженка, Дзержинск, Димитров и Удачное», — говорится в заявлении.

Из него следует, что за аналогичный промежуток времени солдаты «Центра» отразили пять контратак со стороны штурмовых групп украинских войск.

Всего в ходе сражений формирования ВСУ потеряли до 460 бойцов и одну реактивную систему залпового огня «Град». Вместе с ней российские военные уничтожили одну пушку «Рапира», два автомобиля, две гаубицы Д-30 и один склад со снарядами.

Ранее военнослужащие ВС РФ взяли под свой контроль село Зоряное в ДНР.