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В Курской области взяли в плен заснувшего в засаде украинского снайпера

Украинский снайпер заснул в засаде на территории Курской области и попал в плен

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Российские бойцы в ходе отражения атаки на Курскую область взяли в плен снайпера Вооруженных сил Украины (ВСУ), заснувшего в засаде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Северный ветер».

По словам самого украинского солдата, вместе с ним на позиции находился еще один человек. Второму военному ВСУ пришлось выйти из засады, чтобы пополнить запасы воды и продуктов.

«Когда он пришел, я отдыхал в лежке. А он увидел много ваших (российских военнослужащих — «Газета.Ru»), человек семь–восемь, и самостоятельно принял решение сдаться», — вспомнил мужчина.

Снайпер добавил, что в результате его разбудили бойцы Вооруженных сил РФ. Они призвали украинского солдата последовать примеру товарища и сложить оружие, таким образом сохранив себе жизнь.

Как отметил военный ВСУ, в ходе боевых действий его батальон неоднократно терпел поражение. Из-за этого подразделение укомплектовывали несколько раз.

Также мужчина обратил внимание, что многие украинские военнослужащие не выдерживают и сбегают с поля боя.

18 октября пленный боец 49-й бригады ВСУ Виталий Озимов заявил, что перед отправкой в Курскую область некоторые мобилизованные солдаты прошли переподготовку на польской территории. В том числе он сам в течение месяца принимал участие в тренировках, организованных Варшавой.

Ранее попытка военных ВС РФ убедить украинского бойца сдаться в плен в Курской области попала на видео.

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Атаки на Курскую область
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