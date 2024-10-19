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ВСУ увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

Сальдо: ВСУ вдвое увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за последние недели в два раза увеличили интенсивность обстрелов Херсонской области. Об этом в интервью РИА Новости сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

По его словам, обстрелы и атаки беспилотников происходят постоянно, не проходит дня, чтобы не пострадал мирный житель.

В последние две-три недели украинские военные стали меньше экономить снаряды — выпускают за сутки до 70-80 и больше, тогда как раньше был лимит до 40-50, поделился Сальдо.

При этом губернатор отметил, что интенсивность боестолкновений в Херсонской области в районе Днепра сейчас меньше, чем во время боев за село Крынки. Непосредственного близкого боевого контакта крупных подразделений нет.

Крынки — село на левом берегу Днепра, которое украинские подразделения пытались безуспешно вернуть, форсируя реку, начиная с 2023 года, но были оттуда выбиты.

Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее Сальдо сообщал, что зимой в Херсонской области могут переселить жителей ряда сел.

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