«Хезболла» атаковала резиденцию Нетаньяху

Беспилотник «Хезболлы» атаковал частную резиденцию израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в городе Кесария, в момент удара его там не было, никто не пострадал. Об этом сообщила канцелярия премьера Израиля, передает Reuters.

«Премьер-министра и его жены там не было, пострадавших в результате инцидента нет», — говорится в сообщении.

Ранее три беспилотника были запущены из Ливана в сторону Израиля. Два из них перехватили, третий врезался в здание в Кейсарии.

Источники телеканала Sky News Arabia заявляли о взрыве бомбы в доме Нетаньяху в Кесарии. В момент атаки в городе звучала сирена воздушной тревоги. В небе над Кесарии был замечен дрон, который преследовал израильский вертолет.

Накануне израильская армия опубликовала видео с последними минутами жизни лидера ХАМАС Яхьи Синвара.

Ранее «Хезболла» объявила о новом этапе противостояния с Израилем.