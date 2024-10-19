В США планируют провести субкритические ядерные испытания

США планируют провести субкритические ядерные испытания в одном из штатов. Об этом говорится в корпоративном плане Национального управления ядерной безопасности (NNSA), опубликованном на сайте ведомства.

«Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде, чтобы лучше понять характеристики старения, сертифицировать запас без испытаний ядерного взрывчатого вещества и собрать данные о ядерных материалах и новых изготовленных компонентах», — сказано в документе.

В корпоративном плане также указано, что полигон в Неваде располагает «уникальным оборудованием и диагностикой для подземных субкритических экспериментов», которые не представляют собой полноценных ядерных испытаний, от которых США и Россия отказались в 1990-х годах.

В мае США уже проводили такие испытания в Неваде. В результате эксперимента были получены данные о материалах, которые применяются в ядерных боеголовках. В NNSA отмечали, что он был проведен «в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, которого Соединенные Штаты придерживаются с 1992 года».

Ранее в МИД России предостерегли США от возобновления ядерных испытаний.