Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США планируют провести субкритические ядерные испытания

NNSA: США проведут субкритические подземные ядерные испытания в Неваде

close
Reuters

США планируют провести субкритические ядерные испытания в одном из штатов. Об этом говорится в корпоративном плане Национального управления ядерной безопасности (NNSA), опубликованном на сайте ведомства.

«Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде, чтобы лучше понять характеристики старения, сертифицировать запас без испытаний ядерного взрывчатого вещества и собрать данные о ядерных материалах и новых изготовленных компонентах», — сказано в документе.

В корпоративном плане также указано, что полигон в Неваде располагает «уникальным оборудованием и диагностикой для подземных субкритических экспериментов», которые не представляют собой полноценных ядерных испытаний, от которых США и Россия отказались в 1990-х годах.

В мае США уже проводили такие испытания в Неваде. В результате эксперимента были получены данные о материалах, которые применяются в ядерных боеголовках. В NNSA отмечали, что он был проведен «в соответствии с добровольным мораторием на испытания ядерных взрывных устройств, которого Соединенные Штаты придерживаются с 1992 года».

Ранее в МИД России предостерегли США от возобновления ядерных испытаний.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами