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Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ контратаковать в ЛНР

Марочко: ВСУ пытаются контратаковать у Невского в ЛНР

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что украинские войска пытаются контратаковать у населенного пункта Невского в Луганской народной республике (ЛНР), который недавно был взят под контроль России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, попытки атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) представляют из себя вялотекущие боевые сражения, и украинские военные неохотно идут в бой на позиции РФ. Марочко отметил, что это связано с «низким морально-психологическим состоянием» бойцов ВСУ.

16 октября Минобороны РФ сообщило о взятии села Невское в ЛНР группировкой войск «Запад». Согласно сообщению ведомства, населенный пункт был освобожден в результате активных наступательных действий. Позднее были опубликованы кадры водружения российского флага в селе.

17 октября пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что военнослужащие страны взяли под свой контроль Максимильяновку в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих со взятием Невского в ЛНР.

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