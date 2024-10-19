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В США заявили о ракетной атаке на свой авианосец

Ракета йеменских хуситов пролетела в 200 метрах от авианосца США

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Ракета, выпущенная йеменскими хуситами, прошла в 200 метрах от авианосца Dwight D. Eisenhower ВМС США в Красном море. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Центра по борьбе с терроризмом в Военной академии США.

Инцидент случился в июле 2024 года и вызвал тревогу у американского командования.

«Инцидент подчеркивает значительную угрозу, исходящую от хуситов из-за атак на международные судоходные пути в Красном море», — отметили в Центре.

Подобное происшествие говорит об уязвимости современных военно-морских сил США перед атаками повстанческих формирований, а также дает повод говорить о их возросшей роли в мировом порядке, добавили военные аналитики.

В октябре бойцы йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море. Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. По словам представителя движения, танкер «получил прямое попадание». Представитель движения Яхья Сариа объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Ранее хуситы использовали новый дрон при атаке на Тель-Авив.

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