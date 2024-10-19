Российские военные взяли под контроль острова в дельте Днепра

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские войска взяли под контроль крупные острова в дельте Днепра. Его слова передает РИА Новости.

«Враг вытеснен с островов, крупные под нашим непосредственным, а мелкие — под огневым контролем», — поделился Сальдо.

Он добавил, что рейды ВСУ на «резиновых лодочках» на левый берег Днепра периодически продолжаются, однако российские артиллеристы поражают лодки на плаву.

До этого Сальдо сообщал, что зимой в Херсонской области могут переселить жителей ряда сел.

По его словам, в преддверии зимы власти уделили особое внимание вопросу обеспечения людей в отдаленных населенных пунктах газом и углем. В настоящее время котельные и тепловые сети на территории Херсонской области готовы к холодам на 100%, но обстрелы со стороны украинских войск все еще представляют большую проблему.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.