КНДР ответит Южной Кореи в случае повторного вторжения военных средств Сеула

Новое вторжение военных средств со стороны Южной Кореи будет считаться объявлением войны и повлечет ответные удары. Об этом сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В министерстве обороны Северной Кореи подчеркнули, что повторное вторжение военных средств Сеула на территорию, в воздушное пространство и территориальные воды КНДР будет считаться Пхеньяном серьезной военной провокацией против суверенитета страны, а также объявлением войны.

За этим последуют немедленные ответные удары, добавили в ведомстве.

19 октября сообщалось, что обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Южной Кореи были найдены в одном из районов Пхеньяна.

9 октября генеральный штаб Корейской народной армии (КНА) сообщил, что северокорейские военные перекроют автомобильные и железные дороги с Южной Кореей и превратят границу КНДР в крепость. В генштабе объяснили такие шаги многочисленными военными учениями США и Южной Кореи и появлением американских стратегических средств на юге полуострова.

Ранее КНДР взорвала дороги, ведущие в Южную Корею.