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Российский боец заявил о превосходстве отечественных комплексов связи над аналогами НАТО

Российский военнослужащий раскритиковал комплексы засекреченной связи НАТО

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Мобильные комплексы засекреченной телефонной связи отечественного производства, которые применяются в ходе специальной военной операции, превосходят аналоги стран Североатлантического альянса. Об этом заявил командир подразделения десантников-связистов группировки войск «Днепр» с позывным «Атлет» в беседе с РИА Новости.

«Наши средства, даже элементарно средства связи, аппаратура связи — очень достаточно бодро противостоят их средствам. По связи мы не уступаем. Даже, говорю, в чем-то мы их превосходим», — поделился он.

«Атлет» заверил, что всем, кому понадобится связь с фронтом, десантники-связисты могут ее предоставить.

«Включая верховного (главнокомандующего. — «Газета.Ru»)», — добавил военнослужащий.

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