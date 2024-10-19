В США заявили о расколе общества на Украине

Рейды сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) во время концертов и массовых мероприятий свидетельствуют о назревшем расколе в украинском обществе. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что жители Украины обеспокоены облавами ТЦК.

«Решение о налете на концерты подчеркнуло давно назревавший в украинском обществе раскол между молодыми людьми, которые пошли воевать, и теми, кто этого не сделал. Некоторые говорят, что тем, кто избегает призыва, не следует посещать концерты», — говорится в публикации.

Одна из женщин пожаловалась изданию, что люди просто боятся ходить по улицам. Она призвала проводить мобилизацию другими способами, назвав происходящее «неправильным».

До этого политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала прошедший в Киеве митинг против сокрытия властями Украины информации о пропавших без вести бойцах ВСУ. Она отметила, что пока президент страны Владимир Зеленский презентует свой «план победы» на Западе, в украинском обществе растут протестные настроения.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.