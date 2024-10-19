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В группировке «Центр» рассказали, что ВСУ потеряли более четырех сотен бойцов

РИА Новости: ВСУ потеряли до 440 боевиков и два БТР в зоне группировки «Центр»

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Формирования ВСУ лишились порядка 440 военных и двух французских бронетранспортеров в зоне действия российской группировки «Центр», сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, потери около Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Красноармейска и Селидово понесли 33-я, 151-я, 25-я, 95-я, 119-я бригады противника.

»[Подразделения группировки войск «Центр»] отразили десять контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 67-й, 100-й, 110-й механизированной и 68-й егерской бригад, 38-й бригады морской пехоты и 425-го штурмового батальона ВСУ», — заявил Савчук.

Он добавил, что ВСУ также потеряли орудие Д-20 и четыре бронемашины.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, а вчера — населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике .

Ранее Залужный назвал выход Украины из противостояния с РФ «почти невозможным».

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