Формирования ВСУ лишились порядка 440 военных и двух французских бронетранспортеров в зоне действия российской группировки «Центр», сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

По его словам, потери около Дзержинска, Щербиновки, Димитрова, Красноармейска и Селидово понесли 33-я, 151-я, 25-я, 95-я, 119-я бригады противника.

»[Подразделения группировки войск «Центр»] отразили десять контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 67-й, 100-й, 110-й механизированной и 68-й егерской бригад, 38-й бригады морской пехоты и 425-го штурмового батальона ВСУ», — заявил Савчук.

Он добавил, что ВСУ также потеряли орудие Д-20 и четыре бронемашины.

Накануне российское оборонное ведомство сообщало, что ВС РФ за неделю взяли под контроль пять населенных пунктов в ДНР, а вчера — населенный пункт Максимильяновка в Донецкой народной республике .

Ранее Залужный назвал выход Украины из противостояния с РФ «почти невозможным».