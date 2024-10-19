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Залужный назвал выход Украины из противостояния с РФ «почти невозможным»

Залужный: Украина вряд ли сможет выйти из затяжного противостояния с Россией

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Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский посол в Британии и экс-главком ВСУ Валерий Залужный во время выступления в Королевском институте международных отношений (признан в РФ нежелательной организацией) заявил, что республика вряд ли сможет выйти из военного противостояния с Россией.

»…Мы оказались в состоянии затяжной войны. И, по моему личному мнению, выход из нее кажется почти невозможным», — сказал дипломат.

Он пояснил, что к такому положению дел привело то, что Запад поставил недостаточное количество оружия при наступлении ВСУ в прошлом году. По его словам, из-за этого конфликт Киева и Москвы перешел в позиционную стадию, а Россия смогла набрать «полную мощь».

18 октября советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк признал, что остались те, кто не верит в перспективу победного завершения конфликта для Украины даже после обнародования нового «плана» президента страны Владимира Зеленского. По его мнению, причиной такого отношения стали «усталость от человеческих потерь на Украине», а также от экономических расходов среди союзников страны.

Ранее Залужный запутался в героях Шекспира.

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