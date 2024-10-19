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Ростовскую область атаковали два БПЛА

Губернатор Голубев: силы ПВО сбили два дрона над Ростовской областью

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Ростовской области в районе города Новошахтинска были ликвидированы два дрона. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что беспилотники были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

В ночь на 19 октября Брянскую область атаковал второй за 1,5 часа украинский дрон. БПЛА тоже был уничтожен силами ПВО российского Минобороны. При атаке никто не пострадал, разрушений нет. Первый украинский БПЛА безуспешно пытался атаковать область накануне около 23:00. Атака развивалась по такому же сценарию. Около 21:30 была зафиксирована еще одна аналогичная атака. 17 октября над Брянской областью сбили 11 беспилотников ВСУ. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений, местных жителей просили соблюдать меры безопасности.

Ранее российский ефрейтор отразил налет FPV-дронов, прикрывая штурмовиков.

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Атаки БПЛА на Россию
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