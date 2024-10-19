В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской и Кировоградской областях страны.

Также сообщалось, что в городе Шостка Сумской области Украины произошли взрывы.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские бойцы в ходе отражения атаки на Курскую область нанесли удары по местам скопления резервов пяти бригад Вооруженных сил Украины на территории Сумской области. В министерстве уточнили, что места скопления украинских войск в Сумской области находились около населенных пунктов Студенок и Водолаги. Еще несколько позиций ВСУ располагались недалеко от населенных пунктов Беловоды, Ревякино, Басовка, Павловка и Белокопытово.

11 октября Минобороны РФ отмечало, что российские войска за неделю нанесли 38 групповых ударов высокоточным оружием по объектам на территории Украины. Как рассказали в ведомстве, российские солдаты в числе прочего использовали ударные дроны и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Ранее российские войска уничтожили «Ланцетом» два танка ВСУ в Сумской области.