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Зеленский назвал три сценария развития конфликта на Украине

Зеленский: после выборов в США есть три сценария развития конфликта на Украине

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Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью газета Financial Times (FT) заявил, что после президентских выборов в США существуют три сценария развития конфликта на Украине.

По словам украинского президента, в Киеве видят три разных варианта развития событий после 5 ноября.

«Один из них — дальнейшая поддержка, но при этом союзники будут «опасаться некоторых рисков». В зависимости от того, кто победит в гонке за Белый дом, мы видим [два] других пути», — пояснил Зеленский.

Он не уточнил, в чем заключаются второй и третий сценарии, но Зеленский отметил, что ситуация может как ухудшиться, так и улучшиться.

До этого Зеленский назвал роль Украины в испытаниях западного оружия значимой.

Зеленский добавил, что благодаря испытаниям ВСУ страны Запада выясняют, какая техника себя оправдывает, а какая — нет. Таким образом они не «выбрасывают деньги».

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

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