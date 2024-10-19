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Российские военные с боями прорвались к Викторовке в Курской области

RusVesna: бронегруппа ВС РФ с боями прорвалась к Викторовке в Курской области

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные с боями прорвались к Викторовке в Курской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» (RusVesna).

По данным Telegram-канала, российские бойцы совершили прорыв при поддержке бронетехники под Малой Локней. Часть техники подбили украинские военные, но десантники спешились и продолжили атаку.

Авторы канала уточнили, что кадры геолоцировали украинские военные аналитики.

«Неожиданный прорыв в Курской области: российская бронегруппа с боями прорвалась к Викторовке», — говорится в сообщении.

До этого глава Курской области Алексей Смирнов сообщал, что в регионе объявлена ракетная опасность. Смирнов призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами, в которых нет оконных проемов. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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