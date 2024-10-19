Ракетную опасность объявили в Курской области

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — предупредил он в 0:41 по московскому времени.

Смирнов призвал укрыться в помещениях со сплошными стенами, в которых нет оконных проемов. Тем, кто находится на улице, он рекомендовал зайти в ближайшее здание или укрытие.

В 1:01 по московскому времени Смирнов заявил об отмене ракетной опасности.

Накануне в регионе ракетную опасность объявляли семь раз, следует из публикаций Смирнова в Telegram-канале.

С 6 августа российские войска ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее эксперты заявили о переломе в битве за Курскую область.