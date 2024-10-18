Беспилотник ВСУ уничтожили в небе над Брянской областью

Система противовоздушной обороны уничтожила беспилотный летательный аппарат самолетного типа Вооруженных сил Украины в небе над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«БПЛА самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — отметил он в 23:08 по московскому времени.

Богомаз заверил, что обошлось без пострадавших и разрушений. Сейчас на месте работают экстренные и оперативные службы, добавил глава региона.

Новость дополняется.