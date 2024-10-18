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Появились кадры возвращения военных России из украинского плена

Минобороны опубликовало кадры возвращения ВС РФ из украинского плена

Российское Минобороны показало кадры возвращения ВС РФ из украинского плена. Ролик размещен в Telegram-канале ведомства.

На видео, подписанном «С возвращением домой, парни!», видно, как военные в темное время суток садятся в автобус, который потом продолжает движение по автотрассе. В транспортном средстве их пересчитывают, при этом кто-то из солдат радуется теплу, а кто говорит «Ура!».

«Мы духом сильны, не надо отчаиваться», — прокомментировал один из военных обмен до посадки в автобус.

18 октября Россия и Украина обменялись пленными в формате 95 на 95. По данным Минобороны России, сначала все освобожденные российские пленные были доставлены в Белоруссию, где им оказали необходимую медицинскую помощь и дали возможность связаться с родственниками. Позднее их доставят на родину. Посреднические усилия гуманитарного характера при этом оказали Объединенные Арабские Эмираты. Предыдущий обмен пленными состоялся 14 сентября: тогда в результате переговорного процесса в Россию вернули 103 военных, захваченных в Курской области.

Ранее взятые в плен украинские разведчики отказались от обмена.

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