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В Госдуме считают, что у военных из КНДР мало боевого опыта для отправки на передовую СВО

Депутат Журавлев заявил, что поприветствовали бы северокорейцев на СВО со стороны России

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REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский нагнетает обстановку, изображая, будто против него воюет полмира. Так первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» слухи о включении КНДР в конфликт на стороне России.

«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы. Зеленскому выгодно нагнетать, изображая, будто против него воюет полмира – он уже и Иран причислил к числу участников конфликта. Потому что как же иначе объяснить западным кураторам, которые заваливают Украину деньгами и оружием, почему ВСУ все время только проигрывают – это все уникальные военные из КНДР. Если серьезно, мы были бы рады помощи, полученной от любой страны, и появление что северных, что южных корейцев с нашей стороны я бы определенно приветствовал. Считаю, правда, что они вряд ли могли бы оказать какое-то решающее воздействие на фронтовую обстановку – боевого опыта по сравнению с нашими частями у них недостаточно, надо пройти сначала курсы молодого бойца, а потом уже можно и на передовую», — сказал Журавлев.

До этого южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на разведку страны сообщило, что Северная Корея направит своих военнослужащих, включая спецназ, для участия в СВО на стороне России. Солдаты из КНДР уже якобы находятся на российских базах и скоро отправятся на передовую. Речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих.

О том, что КНДР «фактически включилась» в конфликт 14 октября, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее депутат Швыткин заявил, что не знает об участии северокорейцев в СВО.

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