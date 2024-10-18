В Госдуме считают, что у военных из КНДР мало боевого опыта для отправки на передовую СВО

Президент Украины Владимир Зеленский нагнетает обстановку, изображая, будто против него воюет полмира. Так первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.Ru» слухи о включении КНДР в конфликт на стороне России.



«Удивительно, но среди всех разведок мира на линии боевого соприкосновения северных корейцев углядели только украинская и, как не сложно предположить, южнокорейская. НАТО, к примеру, их в упор не видит, как все остальные западные спецслужбы. Зеленскому выгодно нагнетать, изображая, будто против него воюет полмира – он уже и Иран причислил к числу участников конфликта. Потому что как же иначе объяснить западным кураторам, которые заваливают Украину деньгами и оружием, почему ВСУ все время только проигрывают – это все уникальные военные из КНДР. Если серьезно, мы были бы рады помощи, полученной от любой страны, и появление что северных, что южных корейцев с нашей стороны я бы определенно приветствовал. Считаю, правда, что они вряд ли могли бы оказать какое-то решающее воздействие на фронтовую обстановку – боевого опыта по сравнению с нашими частями у них недостаточно, надо пройти сначала курсы молодого бойца, а потом уже можно и на передовую», — сказал Журавлев.

До этого южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на разведку страны сообщило, что Северная Корея направит своих военнослужащих, включая спецназ, для участия в СВО на стороне России. Солдаты из КНДР уже якобы находятся на российских базах и скоро отправятся на передовую. Речь идет о 12 тысячах северокорейских военнослужащих.

О том, что КНДР «фактически включилась» в конфликт 14 октября, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее депутат Швыткин заявил, что не знает об участии северокорейцев в СВО.