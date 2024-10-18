Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Украины подтвердило планы снять запрет на экспорт оружия

Министр обороны Украины подтвердил планы Киева отменить запрет на экспорт оружия

close
Roman Chop/AP

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил планы Киева снять запрет на экспорт вооружения. Об этом он заявил на брифинге в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Мы не исключаем этих возможностей, но я хочу, чтобы это было коллективное решение, поэтому в этом плане мы подготовим и подадим руководству для принятия решения», — сказал он, комментируя возможную покупку западными странами украинского оружия.

В начале октября газета Financial Times писала, что Киев надеется получить средства для расширения внутреннего производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также увеличить объем их закупок за рубежом.

Отмечалось, что производители страны могут получить до $20 млрд от продаж за рубеж и увеличить внутреннее производство для армии.

Ранее Украина начала с Францией переговоры о производстве оружия.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами