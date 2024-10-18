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Медведев рассказал, как Россия ответит на «ядерный шантаж» Киева

Медведев: Россия отреагирует на ядерный шантаж Киева через договор с КНДР

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая «ядерный шантаж» со стороны Киева, через договор о партнерстве с Северной Кореей. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так Медведев прокомментировал заявления о том, что КНДР планирует отправить своих военных в зону СВО на Украине.

14 октября президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР.

В 4 статье этого документа говорится, что если одна из сторон окажется в состоянии войны «из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств», другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами» в соответствии с Уставом ООН и законами КНДР и РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего страны.

Ранее в США заявили, что Путин сделал КНДР неуязвимой.

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